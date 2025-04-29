İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt verdi.

Yerlikaya, "Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım: Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki… Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç… Bantçı… Söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor" dedi.