Alkollü içkilere zam mı geldi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigara ve alkolde 6 ayda bir yapılan vergi artışlarını gerçekleştirdi. Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Ancak hem sigarada çarpan yüksek olduğu için hem de alkol ve sigarada ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyata yansıması çok daha fazla oluyor.

BİRA EN AZ 38 KURUŞ ZAMLANACAK

Alkolde ise biranın asgari maktu vergi 1,9125 liradan 2.0442 liraya çıkarıldı. Birada asgari maktu vergi alkol derecesi yüzde 5 olduğu için 5 ile çarpılarak alınıyor. Yani 1 litre birada vergi 9,56 liradan 10.22 liraya çıkmış durumda. 50'lik şişe birada ÖTV ise 33 kuruş artarak 4,78 lira yerine 5,11 lira olarak belirlenmiş durumda. Bu vergi üzerinden yüzde 18 KDV de alındığı için fiyat 38 kuruş artmış olacak. Tabii ki şirketlerin 50 kuruş civarında bir artışı benimsemesi bekleniyor.

KDV ile birlikte rakıda vergi artışı 7 liraya yakın

Satış fiyatına yansıyan ÖTV+KDV (TL) Eski ÖTV Yeni ÖTV Eski Yeni Fark Bira 1,9125 2,0442 5,64 6,02 0,38 Şarap 9,4033 10,0511 6,5823 7,0357 0,4534 Rakı 261,2825 279,2902 97,11 103,8 6,69 Viski 261,2825 279,2902 97,11 103,8 6,69

70'LİK DEĞİL ARTIK 170'LİK

Şarapta ÖTV 9 lira 40 kuruştan 10,05 liraya yükseltildi. 70'lik şarapta vergi KDV ile birlikte 76 kuruş artmış oldu. Rakıda ise fiyat artışı daha fazla olacak. Rakı, viski, votka ve Cin gibi alkol oranı yüzde 40'ın üstünde olan içkilerde ÖTV 261,2825 liradan 279,2902 liraya çıkarıldı. Böylece 70 cl'lik rakıda ÖTV 82,3 lirayken 88 liraya ulaştı. ÖTV'deki artışın KDV'yi de etkilemesiyle birlikte satış fiyatı 163 lira olan aynı rakı 170 liraya çıkacak.