Akılalmaz olay kamerada! Ters yönde 3 km gitti! 0:00 / 0:00

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Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan ve yoğun trafik hatlarından biri olan Beyşehir Caddesi'nde, akıllara durgunluk veren ve kazaya davetiye çıkaran bir olay gerçekleşti.

OLAYI KAYDEDİP POLİSE İHBAR ETTİ

Aracın yoğun trafik içerisinde ters yolda gittiğini gören bir başka sürücü olay anını cep telefonuyla kaydetti. Olayı kameraya çeken sürücü hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu.

SÜRÜCÜ 1.59 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri Fatih Caddesi kavşağında sürücüyü durdurdu. Alkol ölçümü yapılan sürücü 1.59 promil alkollü çıktı.

2 BİN 822 TL PARA CEZASI VERİLDİ

Hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan alkollü sürücüye "alkollü olarak araç kullanmak, tek yönlü kara yolunda araçların ters istikamette sürülmesi, trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddelerinden 2.822 TL cezai işlem uygulandı.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Polis ekiplerince aracı çekici ile otoparka çekilen ve ehliyetine 6 ay süreyle el koyulan alkollü sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.