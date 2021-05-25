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DHA

Edirne'nin İpsala ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Ümit Azgın hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Kapucu Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. A.S. yönetimindeki 22 LM 340 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki minibüs durağına daha sonra yan tarafından duran Ümit Azgın'a çarptı. Kazada Azgın, ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Azgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ümit Azgın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü A.S.'nin, yapılan testte 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.