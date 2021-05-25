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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Alkollü sürücünün hayattan kopardı - Haberler
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Alkollü sürücünün otomobille çarptığı 10 yaşındaki Ümit kurtarılamadı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, A.S. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak önce minibüs durağına ardından yol kenarındaki Ümit Azgın'a (10) çarptı. Kazada ağır yaralanan Azgın, hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan A.S.'nin 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi

SON DAKİKA: Alkollü sürücünün hayattan kopardı - Haberler
DHA

Edirne'nin İpsala ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Ümit Azgın hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Kapucu Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. A.S. yönetimindeki 22 LM 340 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki minibüs durağına daha sonra yan tarafından duran Ümit Azgın'a çarptı. Kazada Azgın, ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Azgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ümit Azgın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü A.S.'nin, yapılan testte 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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