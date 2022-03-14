Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Türkiye'de 0:00 / 0:00

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Son günlerde baş döndüren görüşme trafiğine bugün bir yenisi daha ekleniyor. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, göreve gelmesinin ardından ilk Türkiye ziyaretini yapacak. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki durum da ele alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Scholz onuruna resmi akşam yemeği verecek.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Ziyaretle ilgili yapılan açıklamaya göre, Şansölye Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK

Scholz'un ziyareti, baş döndüren bir diplomasi trafiği sırasında gerçekleşiyor. Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının ardından her iki ülke lideri ile de temas halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson başta olmak üzere pek çok ülkenin lideri ile telefonda görüştü. Dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul eden Erdoğan, geçen hafta içinde de İsrail ile normalleşme adımlarının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u ağırlamıştı.

Rusya Ukrayna savaşı sürerken iki ülkenin dışişleri bakanları Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti. Zirve, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen en üst düzey temas olmuştu. Zirveden ateşkes gibi bir sonuç çıkmasa da benzer görüşmelerin olabileceği konusunda taraflar benzer açıklamalar yapmıştı.