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Haberler Gündem Politika Son dakika: Altılı masanın 11. liderler buluşması başladı
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Altı muhalefet partisinin genel başkanı İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi

Altılı masadaki siyasi partilerin genel başkanlarının katıldığı "Liderler Buluşması" İYİ Parti Genel Merkezi'nde başladı

Son dakika: Altılı masanın 11. liderler buluşması başladı
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AA

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplandı.

AA'da yer alan habere göre, altılı masanın ikinci tur kapsamındaki 11'inci toplantısı, İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinin kapısında karşıladı.

Basına kapalı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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