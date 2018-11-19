Son dakika altın fiyatları! 19 Kasım altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatı Pazartesi

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle mi yoksa yükselişle mi başlayacak sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalarda doların güçlenmesinin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden ons altın, 13 Kasım'da 1.196,4 dolar ile 5 haftanın en düşük seviyesini gördü. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları