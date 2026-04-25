Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 25 Nisan 2026 bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları son durum: 25 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

        Hafta sonu altın fiyatları araştırılıyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve enerji arzına yönelik endişelerin yeniden yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarında yön arayışı dikkat çekiyor. Altın piyasasında gözler 25 Nisan 2026 güncel alış-satış rakamlarına çevrildi. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum merak ediliyor. Peki, 25 Nisan Cumartesi 2026 bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 07:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları son dakika... Hafta sonuna girilmesiyle altın fiyatlarının yeni haftada nasıl şekilleneceğine dair araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar "Bugün altın ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. 25 Nisan 2026 canlı altın fiyatları ve güncel alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

        6.814,23

        6.815,04

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.707,14

        4.711,86

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.902,76

        11.142,59

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.611,06

        44.434,05

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        44.163,00

        44.630,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.737,39

        22.285,18

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.611,06

        44.434,05

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.897,51

        46.026,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.708,96

        4.933,70

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.171,31

        6.460,03

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        109.899,00

        111.916,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
