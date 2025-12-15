Amasya'da traktör uçuruma uçtu... 1 ölü 1 yaralı
Amasya'da acı bir kaza meydana geldi. Uçuruma uçan traktörün sürücüsü 65 yaşındaki Mehmet Çakır hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı
Amasya'da uçuruma uçan traktörün sürücüsü Mehmet Çakır (65) yaşamını yitirdi, eşi Samiye Çakır ise yaralandı.
TRAKTÖRÜN KONTROLÜNÜ YİTİRDİ
DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında, Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana geldi. Mehmet Çakır’ın kontrolünü yitirdiği traktör uçuruma uçtu.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücü Mehmet Çakır yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Samiye Çakır ise yaralandı.
YARALI EŞ TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Samiye Çakır, Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mehmet Çakır’ın cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.