Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Amasya'da traktör uçuruma uçtu... 1 ölü 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Amasya'da traktör uçuruma uçtu... 1 ölü 1 yaralı

        Amasya'da acı bir kaza meydana geldi. Uçuruma uçan traktörün sürücüsü 65 yaşındaki Mehmet Çakır hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 12:24 Güncelleme: 15.12.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Traktör uçuruma uçtu... 1 ölü 1 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Amasya'da uçuruma uçan traktörün sürücüsü Mehmet Çakır (65) yaşamını yitirdi, eşi Samiye Çakır ise yaralandı.

        TRAKTÖRÜN KONTROLÜNÜ YİTİRDİ

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında, Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana geldi. Mehmet Çakır’ın kontrolünü yitirdiği traktör uçuruma uçtu.

        SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada, sürücü Mehmet Çakır yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Samiye Çakır ise yaralandı.

        YARALI EŞ TEDAVİ ALTINA ALINDI

        İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Samiye Çakır, Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Mehmet Çakır’ın cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Amasya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?