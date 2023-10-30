Anıtkabir'e 29 Ekim'de rekor ziyaret Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşında, Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin kişi ziyaret ederken rekor kırıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin vatandaş ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret edenlerin rekor kırdığı açıklandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.



Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Cumhuriyetimizin… pic.twitter.com/CuIOL7bKaF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2023

Açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

Açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Millî Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.