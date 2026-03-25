        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Örgütsel faaliyetlerde bulunan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi"

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Örgütsel faaliyetlerde bulunan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi"

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. ByLock kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 08:53
        FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "örgütsel çeşitli faaliyetlerde bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen" 9 şüpheli hakkında Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

        Anka'daki habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; örgütsel çeşitli faaliyetlerde bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 9 şüphelinin Ankara merkezli 2 ilde, 25 Mart 2026 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verilmiştir.

        Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

