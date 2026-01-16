Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ankara'da çıkan alacaklı kavgası kanlı bitti | Son dakika haberleri

        Ankara'da çıkan alacaklı kavgası kanlı bitti

        Ankara'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 27 yaşındaki Burak Şimşek hayatını kaybetti. Olayda ateş eden 16 yaşındaki M.K. ile yanında bulunan C.K. tutuklandı. Şimşek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:35 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:38
        Ankara'da alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada M.K. (16) tarafından pompalı tüfekle vurulan Burak Şimşek (27) hayatını kaybetti.

        ALACAK MESELESİ BULUNAN ARKADAŞLARINI BİR ARAYA GETİRDİ

        DHA'nın haberine göre olay; 9 Ocak’ta Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Burak Şimşek, borç-alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan arkadaşları Yusuf B. ile C.K.'yı bir araya getirdi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        ARACINI GASP ETTİ

        Arbedede yararlanan C.K., Şimşek'in aracını gasp ederek olay yerinde ayrıldı. C.K., kuzeni M.K.'yı (16) yanına alarak tekrar geri döndü.

        POMPALIYLA ATEŞ ETTİ

        M.K., yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Vurulan Burak Şimşek, hayatını kaybetti.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Olayın ardından gözaltına alınan C.K. ile M.K., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimşek'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        "SİLAH ALDIĞINDAN HABERİM YOKTU"

        Tutuklanan C.K. polisteki ifadesinde, kuzeninin yanına silah aldığından haberinin olmadığını iddia ederek, "Yusuf'un bana borcu vardı, sadece bir kısmını ödedi. Karşı tarafla konuşmak için buluşmuştuk. Darp edilince araca binerek kaçtım ve kuzenimi alarak aynı yere geldim. Buluştuğumuz yerde karşı taraftan sadece bir kişi kalmıştı. Kısa süre sonra diğerleri de başka bir araçla geldi ve bana saldırdılar. Kuzenim, üzerime yüründüğünü gördüğü sırada nereden temin ettiğini bilmediğim tüfekle bir el ateş açtı. Kesinlikle böyle bir şey yapmasını söylemedim" dedi.

        "KONTROLSÜZCE ATEŞLEDİM"

        M.K.'nın ise silahı korkutmak amaçlı ateşlediğini iddia ederek, "Silahımı kontrolsüzce ateşledim ve birinin vurulduğunu gördüm. Beni azmettiren kuzenim değildir" dedi.

        #Son dakika haberler
