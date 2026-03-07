Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ankara'da TIR'a çarpan tanker şoförü hayatını kaybetti

        Ankara'da TIR'a çarpan tanker şoförü hayatını kaybetti

        Ankara'da, seyir halindeki tanker, geriye doğru gelen TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 13:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR'a çarpan tanker şoförü can verdi

        Ankara'da, seyir halindeki tanker, geriye doğru gelen TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kaza, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, geriye doğru manevra yapan TIR'a arkadan tanker çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Hayatını kaybettiği belirnenen tanker şoförünün cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Avcılar'da otomobil 8 metre yüksekten bina boşluğuna düştü

        Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil rampadan hızla inerek duvara çarptı. Ardından da 8 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

        #ankara
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!