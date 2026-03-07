Ankara'da TIR'a çarpan tanker şoförü hayatını kaybetti
Ankara'da, seyir halindeki tanker, geriye doğru gelen TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 07.03.2026 - 13:05 Güncelleme:
Ankara'da, seyir halindeki tanker, geriye doğru gelen TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti.
OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kaza, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, geriye doğru manevra yapan TIR'a arkadan tanker çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Hayatını kaybettiği belirnenen tanker şoförünün cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ