Anne ve babasını öldürüp kendini zehirledi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Anne ve babasını öldürüp kendini zehirledi!
ABONE OL

Son dakika haberler... Vahşet sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı: anne ve babasını öldürüp intihar etti

İstanbul yine kan donduran bir olaya tanık oldu. Küçükçekmece'de bir kişi, anne ve babasını silahla vurarak öldürdü. 20 yaşındaki Yusuf Çağrı Ekici adlı kişi, daha sonra kendi hayatına son verdi. Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı

Son dakika: Anne ve babasını öldürüp kendini zehirledi!
Anne ve babasını öldürüp kendini zehirledi!
0:00 / 0:00
DHA

Korkunç olayda, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü.

DHA'nın haberine göre, Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti. Ekici'nin intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKARDI

Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli ...
SON DAKİKA: O anlar kamerada! Çatışmanın ortasında kalınca... - Haberler
GÜNDEM O anlar kamerada! Çatışmanın ortasında kalınca...
Son dakika: Tehditle ev satmaya çalıştılar!
GÜNDEM Tehditle ev satmaya çalıştılar!
SON DAKİKA: Yük treni motosiklete çarptı! 2 kişi öldü - Haberler
GÜNDEM Yük treni motosiklete çarptı! 2 kişi öldü
Son dakika: Müslüme'yi arama çalışmalarında 8'inci gün! Mersin'de kaybolan Müslüme nerede?
GÜNDEM Müslüme'yi arama çalışmalarında 8'inci gün!
ANNESİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA! Son dakika: Samuray kılıçlı caniyi savunmaktan vazgeçti! - Haberler
GÜNDEM Caninin annesinden flaş açıklama!
Son dakika: Tehdit edilen kadından tüyler ürperten cinayet - Haberler
GÜNDEM Evine gelen adamı öldürdü! İfadesi tüyler ürpertti
ATA AÖF sınav yerleri açıklandı! ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF sınav giriş belgesi SORGULA
GÜNDEM ATA AÖF sınav yerleri açıklandı!
Son dakika: İsmet Yılmaz AK Parti Grup Başkanı seçildi
GÜNDEM İsmet Yılmaz AK Parti Grup Başkanı seçildi
KYK burs başvuruları başladı! KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Son dakika: e-Devlet KYK burs başvuru ekranı
GÜNDEM Gözler KYK burs başvuru sonuçlarında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.