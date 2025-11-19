Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Annesi ile ağabeyini 'Pompalı'yla katletti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Annesi ile ağabeyini 'Pompalı'yla katletti!

        Diyarbakır'da, kan donduran bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Emre Torgut, edinilen bilgiye göre evlerinde annesi 52 yaşındaki İlknur Torgut ile ağabeyi 26 yaşındaki Onur Torgut'u pompalı tüfekle öldürdü. Katil evlat, yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:23 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:31
        Annesi ile ağabeyini 'Pompalı'yla katletti!
