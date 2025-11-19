Annesi ile ağabeyini 'Pompalı'yla katletti! Diyarbakır'da, kan donduran bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Emre Torgut, edinilen bilgiye göre evlerinde annesi 52 yaşındaki İlknur Torgut ile ağabeyi 26 yaşındaki Onur Torgut'u pompalı tüfekle öldürdü. Katil evlat, yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

