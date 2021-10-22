Annesini evde ölü buldu 0:00 / 0:00

İHA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, bir kadın yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak üzerinde bir apartmanda yaşayan H.Y.'yi hareketsiz şekilde yatarken gören oğlu, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahalede H.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. H.Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.