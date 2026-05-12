İstanbul Kadıköy'de, bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine yönelik sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımda bulunan sanığın yargılanmasına başlandı.

AA'da yer alan habere göre Bakırköy 42. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Mehmet Emin Uyan duruşmada yer almadı.

Yasemin Akıncılar Minguzzi beyanında, şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki avukatı Ersan Barkın ise olayın bir anonim hesaptan mağdur Minguzzi'nin maruz kaldığı yüzlerce tehdit eylemi içerisinde gerçekleştiğini, bu anlamda diğer tehditlerin bir parçası olduğunu, paylaşımın bağımsız bir paylaşım olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Sanık avukatı İbrahim Toprak ise sanığın paylaşımı yapmasında herhangi bir suç örgütünün yönlendirmesi olmadığını, ifadenin tehdit içermediğini ve müvekkilinin beraatini istediğini kaydetti.

Mahkeme, esas hakkında mütalaanın hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.