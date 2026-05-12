Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 'Anneye tehdit' davası başladı! | Son dakika haberleri

        'Anneye tehdit' davası başladı!

        İstanbul Kadıköy'de vahşice öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesini tehdit eden sanığın yargılanmasına başlandı. Müşteki avukatı Ersan Barkın, olayın bir anonim hesaptan mağdur Minguzzi'nin maruz kaldığı yüzlerce tehdit eylemi içerisinde gerçekleştiğini, bu anlamda diğer tehditlerin bir parçası olduğunu ve paylaşımın bağımsız bir paylaşım olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 14:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Anneye tehdit' davası başladı!

        İstanbul Kadıköy'de, bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine yönelik sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımda bulunan sanığın yargılanmasına başlandı.

        AA'da yer alan habere göre Bakırköy 42. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Mehmet Emin Uyan duruşmada yer almadı.

        Yasemin Akıncılar Minguzzi beyanında, şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki avukatı Ersan Barkın ise olayın bir anonim hesaptan mağdur Minguzzi'nin maruz kaldığı yüzlerce tehdit eylemi içerisinde gerçekleştiğini, bu anlamda diğer tehditlerin bir parçası olduğunu, paylaşımın bağımsız bir paylaşım olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

        REKLAM

        Sanık avukatı İbrahim Toprak ise sanığın paylaşımı yapmasında herhangi bir suç örgütünün yönlendirmesi olmadığını, ifadenin tehdit içermediğini ve müvekkilinin beraatini istediğini kaydetti.

        Mahkeme, esas hakkında mütalaanın hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        İDDİANAMEDEN

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin sosyal medya hesaplarına ve posta hesaplarına oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi sonrası çeşitli zamanlarda vücut bütünlüğüne yönelik saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehditlerde bulunulduğu ifade ediliyor.

        İddianamede, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan "Salvatore Guiliano" isimli rumuzlu hesap kullanıcısı sanık Mehmet Emin Uyan'ın Mattia Ahmet Minguzzi'nin resmini 24 Eylül 2025'te paylaşarak suç bildiren ifadelerle paylaşım yaptığı belirtiliyor.

        Sanığın toplum nezdinde var sayılan yeni nesil suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehditte bulunduğunun tespit edildiği iddianamede yer alıyor. İddianamede, sanık Mehmet Emin Uyan hakkında "var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın

        Sarıyer, Bahçeköy orman yolunda İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de