Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin sosyal medya hesaplarına ve posta hesaplarına oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi sonrası çeşitli zamanlarda vücut bütünlüğüne yönelik saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehditlerde bulunulduğu ifade ediliyor.
İddianamede, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan "Salvatore Guiliano" isimli rumuzlu hesap kullanıcısı sanık Mehmet Emin Uyan'ın Mattia Ahmet Minguzzi'nin resmini 24 Eylül 2025'te paylaşarak suç bildiren ifadelerle paylaşım yaptığı belirtiliyor.
Sanığın toplum nezdinde var sayılan yeni nesil suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehditte bulunduğunun tespit edildiği iddianamede yer alıyor. İddianamede, sanık Mehmet Emin Uyan hakkında "var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.