Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerdeki müşterileri çıkartıp güvenlik personelini rehin alan soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.
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