Antalya'da bir adam sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti
Antalya'da bir yangın meydana geldi. Sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, müstakil bir evde çıktı. Yangında evde bulunan 71 yaşındaki Ramazan Özen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde müstakil evde çıkan yangında Ramazan Özen (71) yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre yangın, Antalya'nın Alanya ilçesinde Ramazan Özen’e ait müstakil evde meydana geldi.
YANGINI FARK EDENLER EKİPLERE HABER VERDİ
Sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı.
OLAY SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Yangın sırasında evde bulunan Ramazan Özen’in hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Özen’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.