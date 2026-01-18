Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Antalya'da bir adam sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti

        Antalya'da bir adam sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti

        Antalya'da bir yangın meydana geldi. Sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, müstakil bir evde çıktı. Yangında evde bulunan 71 yaşındaki Ramazan Özen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 16:43 Güncelleme: 18.01.2026 - 16:43
        Sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti
        Antalya'nın Alanya ilçesinde müstakil evde çıkan yangında Ramazan Özen (71) yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre yangın, Antalya'nın Alanya ilçesinde Ramazan Özen’e ait müstakil evde meydana geldi.

        YANGINI FARK EDENLER EKİPLERE HABER VERDİ

        Sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

        Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı.

        OLAY SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

        Yangın sırasında evde bulunan Ramazan Özen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Özen’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

