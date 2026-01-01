Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da seyir halindeki araca silahlı saldırı! | Son dakika haberleri

        Antalya'da seyir halindeki araca silahlı saldırı!

        Antalya'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından başka bir otomobilden bir araca silahla ateş açıldı. Saldırıda otomobilin sürücüsü yaralandı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, polis ekipleri çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 13:43 Güncelleme: 01.01.2026 - 14:17
        Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin başka bir otomobilden silahla 6 el ateş açtığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        SEYİR HALİNDEKİ ARACA ATEŞ AÇILDI

        İHA'nın haberine göre olay; Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracıyla seyir halinde olan Hüseyin G.'yi, takip eden bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 6 el ateş açıldı.

        SALDIRGAN ARAÇ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Silahlı saldırının yapıldığı araç olay yerinden kaçarken, Hüseyin G. ise yaralandı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hüseyin G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile sonra hastaneye götürüldü.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

