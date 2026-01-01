Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin başka bir otomobilden silahla 6 el ateş açtığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

SEYİR HALİNDEKİ ARACA ATEŞ AÇILDI

İHA'nın haberine göre olay; Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracıyla seyir halinde olan Hüseyin G.'yi, takip eden bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 6 el ateş açıldı.

SALDIRGAN ARAÇ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Silahlı saldırının yapıldığı araç olay yerinden kaçarken, Hüseyin G. ise yaralandı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hüseyin G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile sonra hastaneye götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.