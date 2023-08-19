Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı
Antalya'da yüksek sıcaklık ve nem bunalttı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar denize ve Manavgat Şelalesi'ne akın etti
Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar da serinlemek için Manavgat Şelalesi'ni tercih etti.
Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 87'e ulaştı. Sıcaklık ve yüksek nemden bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Vatandaşlar ve tatilciler, Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.
Bazı tatilciler sahil bandındaki ağaçların altında yürüyüş yaparken bazıları da parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.
Konyaaltı sahilinde bir grup gencin de tehlikeli olmasına rağmen kayalıklardan denize atladığı görüldü.
Nem oranının yüksekliği nedeniyle kent üzerinde bulutlu bir görüntü oluşması dikkati çekti. Konyaaltı'nda varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağlarını görmekte güçlük çekti.
MANAVGAT ŞELALESİ'NE AKIN ETTİLER
Antalya'da doğal güzelliği ve buz gibi suyu ile dikkati çeken Manavgat Şelalesi, sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin adresi oldu.
Manavgat Irmağı üzerindeki çağlayanın seyir teraslarında serinleyen tatilciler, dinlenme alanlarında vakit geçirdi. Bazı vatandaşların da şelalenin alt tarafında ırmağa atlayarak yüzdüğü görüldü.
Şelaleye gelen ziyaretçiler, fotoğraf çekip, anın keyfini çıkarıyor.