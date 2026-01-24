Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Antalya evine doğru giderken düşüp hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Antalya evine doğru giderken düşüp hayatını kaybetti

        Muratpaşa ilçesinde Burhan Çetinkaya, evine gitmek için girdiği parkta düşerken olay yerine gelen ekipler 68 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 16:45 Güncelleme: 24.01.2026 - 16:45
        Evine giderken düşüp öldü
        Muratpaşa ilçesinde Burhan Çetinkaya, evine gitmek için girdiği parkta düşerken olay yerine gelen ekipler 68 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

        YERDE HAREKETSİZ HALDE YATIYORDU

        Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi 37 Sokak üzerinde yer alan Büklü Dere Parkı'nda meydana geldi. Parkın girişinde yerde hareketsiz halde birini görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Kısa sürede adrese gelen sağlık ekibi yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Burhan Çetinkaya olduğu tespit edildi. Belediye tabibinin de ölümü şüpheli bulması üzerine adrese olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından Burhan Çetinkaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        EVİNE DOĞRU GİDERKEN DÜŞTÜ

        Çetinkaya'nın parkın yakınında bulunan evine doğru gittiği ve o esnada düşüp hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Burhan Çetinkaya'nın zaman zaman iş yerlerinde garson olarak çalıştığı, eşinden ayrı yalnız yaşadığı öğrenildi.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
