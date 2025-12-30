Antalya'da yayaya yol vermek için duran motosiklet sürücüsü arkadan gelen aracın çarpması sonucu savrularak kanala uçtu. Yaralı genci vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yaklaşık 3 metrelik kanaldan çıkardı.

YAYALARA YOL VERMEK İÇİN DURDU

İHA'nın haberine göre kaza, saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce işe başlayan kuryelik yapan Mücahit Ç.‘nin kullandığı motosiklet, yol üzerinde bulunan yaya geçinde bekleyen yayalara yol vermek için durdu.

BAŞKA ARAÇ ONA ÇARPTI

Bu sırada arkadan gelmekte olan Kaan Y.'nin kullandığı yayalara yol vermek için duran motosikletli gence arkadan çarptı. Kazaya karışan otomobile ise minibüs çarptı.

SAVRULAN GENÇ KANALA UÇTU

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve üzerindeki sürücü yola savrulurken motosiklet sürücüsü genç bariyerleri aşarak yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki yağmur suyu tahliye kanalına düştü.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ve diğer sürücüler yaralı gencin yardımına koşarken kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Verilen adrese gelen sağlık ekipleri kanal içerisinde bulunan yaralı gence ilk müdahaleyi yaparken, Mücahit Ç. vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kanaldan çıkartılarak ambulansa hastaneye kaldırıldı.