Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya haberleri: Yayaya yol veriyordu... Otomobil vurunca kanala uçtu! | Son dakika haberleri

        Yayaya yol veriyordu... Otomobil vurunca kanala uçtu!

        Antalya'da yayaya yol vermek için duran motosiklet sürücüsü arkadan gelen aracın çarpması sonucu savrularak kanala uçtu. Yaralı genci vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yaklaşık 3 metrelik kanaldan çıkardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 15:16 Güncelleme: 30.12.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yayaya yol veriyordu... Kanala uçtu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da yayaya yol vermek için duran motosiklet sürücüsü arkadan gelen aracın çarpması sonucu savrularak kanala uçtu. Yaralı genci vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yaklaşık 3 metrelik kanaldan çıkardı.

        YAYALARA YOL VERMEK İÇİN DURDU

        İHA'nın haberine göre kaza, saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce işe başlayan kuryelik yapan Mücahit Ç.‘nin kullandığı motosiklet, yol üzerinde bulunan yaya geçinde bekleyen yayalara yol vermek için durdu.

        BAŞKA ARAÇ ONA ÇARPTI

        Bu sırada arkadan gelmekte olan Kaan Y.'nin kullandığı yayalara yol vermek için duran motosikletli gence arkadan çarptı. Kazaya karışan otomobile ise minibüs çarptı.

        SAVRULAN GENÇ KANALA UÇTU

        Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve üzerindeki sürücü yola savrulurken motosiklet sürücüsü genç bariyerleri aşarak yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki yağmur suyu tahliye kanalına düştü.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Kazayı gören çevredeki vatandaşların ve diğer sürücüler yaralı gencin yardımına koşarken kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Verilen adrese gelen sağlık ekipleri kanal içerisinde bulunan yaralı gence ilk müdahaleyi yaparken, Mücahit Ç. vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kanaldan çıkartılarak ambulansa hastaneye kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobil sulama kanalına düştü; baba ve 3 çocuğu aranıyor

         Otomobil sulama kanalına düştü; baba ve 3 çocuğu aranıyor. (DHA)  

        #Son dakika haberler
        #Antalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        TIR'ın dorsesinde yıldırım dehşeti! O anlar kamerada!
        TIR'ın dorsesinde yıldırım dehşeti! O anlar kamerada!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru