Kestirmede battı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Arnavutköy'de kestirmeden giderken şantiyede bataklığa saplandı
ABONE OL

Arnavutköy'de kestirmeden giderken şantiyede bataklığa saplandı

İstanbul Arnavutköy'de evine kestirmeden gitmek isteyen bir kişi, şantiyedeki bataklığa saplandı. İş makinesi ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtuldu

Son dakika: Arnavutköy'de kestirmeden giderken şantiyede bataklığa saplandı
Kestirmede battı!
0:00 / 0:00
DHA

Arnavutköy'de, evine kestirmeden gitmeye çalışırken bir inşaatın şantiyesine giren Hüseyin Ekmen bataklığa saplandı. Kendi imkanlarıyla çıkamayan Ekmen, iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bolluca Mahallesi'nde yaşandı. Evine yürüyerek giden Hüseyin Ekmen, yolu kısaltmak için bir inşaatın şantiye alanından geçmek istedi. Buradan geçerken bataklığa saplanan Hüseyin Ekmen, yaklaşık 20 dakika boyunca çabalamasına rağmen çıkamadı.

Yoldan geçerken durumu fark eden bir kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin, şantiyedeki iş makinelerinin de yardımıyla yaptığı çalışma sonucu Hüseyin Ekmen kurtarıldı. Çalışma sonucunda battığı yerden çıkartılan Hüseyin Ekmen, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
GÜNDEM Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
UYARDI! Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Koronavirüs belirtileri değişti! Yeni covid/korona belirtileri neler? BA.5 varyantı nedir, nasıl bulaşır ve tedavisi ne, korona belirtileri kaç günde ortaya çıkar?
GÜNDEM Bu belirtilere dikkat! Koronavirüs'te 20 yeni ...
Şap nedir, ne için kullanılır? Şap nerelerde kullanılır?
GÜNDEM Şap nedir ve ne için kullanılır?
Perseid meteor yağmuru nedir, Türkiye'den izlenir mi? Perseid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün 2022?
GÜNDEM O gece gökyüzüne bakmayı unutmayın!
Arkadaşlarıyla gezen çocuğa 'saçma' isabet etti!
GÜNDEM Arkadaşlarıyla gezen çocuğa 'saçma' isabet etti!
Ordu’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
GÜNDEM Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'da yaşlı kadının evi savaş alanına döndü!
GÜNDEM Yaşlı kadının evi savaş alanına döndü!
Son dakika: Muhtar ata bindi! At şaha kalktı! -Erzincan haberleri
GÜNDEM Muhtar ata bindi! O anlar kamerada!
TOKİ MÜJDESİ! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: TOKİ 2022 konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak, başvuru şartları ve tarihleri neler? TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman bitiyor?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ konut müjdesi!
Son dakika: İstanbul-Esenler'de çıkan yangında binada mahsur kalan 5'i çocuk 11 kişiyi itfaiye kurtardı
GÜNDEM 5'i çocuk 11 kişi mahsur kaldı! İtfaiye kurtardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.