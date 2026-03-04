Canlı
Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Artvin'de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi | Son dakika haberleri

        Artvin’de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi

        Artvin-Şavşat Karayolu'nda meydana gelen heyelanda yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı

        Giriş: 04.03.2026 - 13:07
        Heyelan anı cep telefonu kamerasında

        Artvin-Şavşat Karayolu’nda meydana gelen heyelanda yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        ULAŞIMI KISA SÜRELİĞİNE AKSATTI

        Artvin-Şavşat Karayolu’nun 25. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düşerek ulaşımı kısa süreliğine aksattı.

        KARAYOLLARI EKİBİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışması başlatıldı. Yolun kısa süre sonra yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

        Öte yandan aynı bölgeden daha önce de heyelanlar yaşandığı öğrenildi.

