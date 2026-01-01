Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Asansör halatının kopması sonucu anne kız faciayı son anda atlattı | Son dakika haberleri

        Asansör halatının kopması sonucu anne kız faciayı son anda atlattı

        Iğdır'da apartmanda, bindikleri asansörün halatının kopması sonucu anne ve kızı yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 01.01.2026 - 12:06
        Asansör halatı koptu, anne ve kız yaralandı!
        Iğdır’da apartmanda, bindikleri asansörün halatının kopması sonucu anne ve kızı yaralandı.

        BİNDİKLERİ ASANSÖRÜN HALATI KOPTU

        DHA'nın haberine göre olay, Bağlar Mahallesi Vali Yolu Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evlerine çıkmak isteyen Çilem Şana (28) ile kızı Ceylan Şana’nın (6) bindikleri asansörün halatı koptu.

        ZEMİNE ÇAKILMADAN SON ANDA DURDU

        Zemine çakılmadan duran kabindeki anne ve kızı yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

