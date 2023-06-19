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Haberler Sosyal Güvenlik Son dakika: Asgari ücret için ikinci toplantı başladı
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Asgari ücret için ikinci toplantı başladı

Asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı

Son dakika: Asgari ücret için ikinci toplantı başladı
HABERTURK.COM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirlemek üzere ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı.

Toplantının ardından tarafların açıklama yapması bekleniyor.

İLK TOPLANTI GEÇEN HAFTA GERÇEKLEŞTİ

İlk toplantı geçtiğimiz hafta salı günü gerçekleşmişti. İlk toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

BAYRAM ÖNCESİ TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ise komisyon toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuş ve komisyon çalışmasının Kurban Bayramı tatili sürecine girilmeden hızlıca tamamlanmasını arzu ettiklerini söylemişti.

Akkol’un ikinci mesajı ise asgari ücretin dolara endeksli değil TL üzerinden belirlenmesi gerektiği olmuştu.

TİSK Başkanı Akkol, "Biz Türkiye Cumhuriyeti devletindeyiz. Başka para birimiyle asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor. Komisyon her şeyi, kurları da enflasyonu da alım gücünü de istihdamı da işveren üzerindeki yükü, ihracat üzerinde belirli noktalardaki baskı gibi 100’den fazla parametreyi dikkate alıyor" açıklamasında bulunmuştu.

KOMİSYON 15 ÜYEDEN OLUŞUYOR

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

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