Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Çankaya ve Sincan ilçelerinde bugün saat 09.00-21.00 arasında su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

AA'nın haberine göre; ASKİ'den yapılan paylaşımda, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin, mevcut koşullar nedeniyle devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bugün saat 09.00-21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği vurgulandı.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Çankaya ilçesi: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namıkkemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe, Akpınar, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Ehlibeyt, Esatoğlu, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Huzur, İlkadım, İlker, Keklikpınarı, Malazgirt, Metin Akkuş, Murat, Mürsel Uluç, Oğuzlar, Osman Temiz, Sokullu Mehmet Paşa, Yukarı Öveçler, 100. Yıl.

Sincan ilçesi: Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Saraycık, Malazgirt, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Tandoğan, Yeni Çimşit, Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Pınarbaşı, Polatlar, 29 Ekim, Mustafa Kemal, Menderes, Çoğlu, Adalet, Fevzi Çakmak, Tatlar, Polatlar (Anadolu OSB), Dökümcüler İhtisas OSB, Alcı, Malıköy, Yenihisar, Çokören, Beyobası."

ABB'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'da 2025 yılının hidrolojik veriler açısından son 50 yılın en kurak yılı olduğunu belirterek, "Barajlara gelen toplam su miktarı tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilemiş, artan nüfusa rağmen kişi başına düşen günlük su miktarı Gerede hariç 55 litreye kadar düşmüştür." bilgisini verdi.

ABB'den yapılan açıklamada, "Ankara'ya haftalardır su bile verilemiyor" iddiasının sahadaki gerçeklerle uyuşmadığı aktarıldı.

Ankara'ya su verildiği ancak kuraklık koşullarının suyun adil, dengeli ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesini zorunlu kıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'da 2025 yılı, hidrolojik veriler açısından son 50 yılın en kurak yılıdır. Barajlara gelen toplam su miktarı tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilemiş, artan nüfusa rağmen kişi başına düşen günlük su miktarı Gerede hariç 55 litreye kadar düşmüştür. 1990'lı ve 2000'li yıllarda kişi başına günlük 100-125 litre seviyelerinde olan barajlara gelen su miktarı, 2025'te neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Bu durum bir beceriksizlik değil, ülke çapında yaşanan, bilimsel verilerle ortada olan ve inkar edilemeyecek ölçüde derinleşen bir kuraklığın sonucudur."