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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli yakalandı

        Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli yakalandı

        Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 08:57 Güncelleme: 20.09.2023 - 08:57
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        Atatürk fotoğrafına terbiyesizlik! Gözaltı
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        İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.

        Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

        Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.

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