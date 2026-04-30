Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizi yüzde 2'de sabit tuttu
Giriş: 30 Nisan 2026 - 15:18
Avrupa Merkez Bankası (ECB) mevduat faizini beklentiler dahilinde yüzde 2'de sabit tuttu.
ECB ana refinansman faizini yüzde 2,15; gecelik borç verme oranını da yüzde 2,40'ta tuttu.
ECB Yönetim Konseyi, karar metninde "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ve büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler yoğunlaştı. Yönetim Konseyi, mevcut belirsizliği yönetmek için iyi bir konumda bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ