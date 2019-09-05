Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Besicilik yapan Orhan T. (72) ile oğlu İsa T. (31) arasında, ahırdaki hayvanların bakımını yaptıkları sırada bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Orhan T., ahırdaki av tüfeğini alıp, oğlu İsa T.'ye ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'daki haberi göre İsa T. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, İsa T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İsa T.'nin cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan T. ise gözaltına alındı.

ANNENİN GÖZYAŞLARI YÜREK KAVURDU

Olayın ardından oğlunun cansız bedeninin yanına oturan annenin gözyaşları ise yürekleri kavurdu. Jandarma, soruşturma başlattı.