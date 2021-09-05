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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Aydın'da ormanlık alanda yangın! - Haberler
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Son dakika haberler... Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa süre sonra kontrol altına alındı

Son dakika: Aydın'da ormanlık alanda yangın! - Haberler
Aydın'da ormanlık alanda yangın!
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İHA

Yangın, Doğanbey Mahallesi yakınlarında saat 17.15 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan çalışmalara başlarken, helikopterler de sortileri ile destek verdi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 5 helikopter ile havadan, 12 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile de karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı. Yangında 0,3 hektar orman ve 1,5 hektar da zirai alan zarar gördü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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