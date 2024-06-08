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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Aydın ve Mersin'de orman yangını: 310 dönüm zarar gördü | Son dakika haberleri

        Aydın ve Mersin'de orman yangını: 310 dönüm zarar gördü

        Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangında 300 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. Mersin Erdemli'de gece çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.06.2024 - 10:27 Güncelleme: 08.06.2024 - 10:27
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        2 ilde yangın! 310 dönüm yandı
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Yöre Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Kuyucak Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.

        Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

        VALİ CANBOLAT ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, bölgeye giderek inceleme yaptı, çalışmaları takip etti.

        Gazetecilere açıklama yapan Canbolat, yangına ilk andan itibaren müdahale edildiğini belirtti. Canbolat, "22 pikap, 6 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 itfaiye aracı, 2 itfaiye iş makinesi 4 DSİ dozeri, 271 personelle birlikte 75 ekipmanla çalışmaktayız. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığımızın da 6 asayiş timi bölgede görev yapmakta." dedi.

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        Canbolat, bölgenin arazi yapısının yangın bölgesine ulaşımı zorlaştırdığını söyledi.

        Gece süren çalışmaların ardından günün aydınlanmasıyla havadan da 3 helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

        Yangında çam ve meşe ağaçlarının bulunduğu 300 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        MERSİN'DE 10 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

        Mersin Erdemli'de gece çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Fakılı Mahallesi sınırlarında kızılçam ormanlarında gece saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz ile birlikte 30 kişilik personel sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de takviye olduğu yangına müdahale edildi. Tüm ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanında zarar gördüğü öğrenildi.

        Öteyandan ilçede Çiriş ve Arpaçbahşis Mahalleri'nde bahçelerde çıkan yangında ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldüğü belirtildi.

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