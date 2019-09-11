FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK),örgüt ile iltisaklı olduğu değerlendirilen hakim ve savcılar hakkında ihraç kararlarına imza attı. Süreç içerisinde 4 bin dolayında hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. Örgüt ile iltisaklı olduklarına dair yeterli delil elde edilemeyen bazı isimler ise tekrar göreve iade edildi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNDAN YARGILANDILAR

Meslekten ihraç edilen 3 bin 500 dolayında hakim ve savcı hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla dava da açıldı. Bugüne kadar devam eden yargılamalarda, bin 350 yargı mensubu mahkum edilirken, 540 dolayında ismin ise beraatine hükmedildi.

AYM “İHLAL VAR” DEDİ

Hakkında beraat kararı verilen isimlerin akıbetlerini yakında ilgilendiren karar Anayasa Mahkemesi’nden geldi. Yüksek Mahkeme, hakkında beraat kararı verilen 3 yargı mensubunun bireysel başvurusunu karara bağladı. Üç ismin, kişi özgürlüğü ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine karar veren AYM, 27 bin 500’er bin TL tazminat ödenmesini de kararlaştırdı.

GEREKÇE: OLAĞANÜSTÜ DÖNEMDE BİLE…

Soruşturma makamlarının suç işlendiğine dair belirtileri somut olgularla ortaya koymadan söz konusu isimler hakkında tutuklama kararı verdikleri belirtilen kararda, “Olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı dönemlerde de kişilerin suç işlediklerine dair belirti bulunmadan tutuklanmaları durumun gerektirdiği ölçüde tedbir olarak kabul edilemez” denildi.