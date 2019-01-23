DHA'nın haberine göre; Yeşilçam'ın birçok filminde Şener Şen, Kemal Sunal ve İlyas Salman gibi önemli isimler ile rol alan Ayşen Gruda'dan acı haber geldi. Bir süredir ileri evre pankreas kanseri için özel bir hastanede tedavi gören Gruda yaşamını yitirdi.
AYŞEN GRUDA'NIN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN AÇIKLAMA
Türk Sinema ve Tiyatrosunun duayen sanatçılarından Sevgili Ayşen Gruda, 23.01.2019 Çarşamba günü saat 13.45’te vefat etmiştir.
Ayşen Gruda’nın hekimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, "Pankreas kanseri nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır hastanemizde dünyadaki en güncel tıbbı tedaviler ile takip edilen, Türk Sinema ve Tiyatrosu’nun duayen ismi Ayşen Gruda’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çocuğundan yaşlısına hayatımızın her anında; anılarımızın içerisinde yer bulan, yaptığı her işle adını tekrar tekrar gönlümüze yazdıran, sahnenin ‘Deli Kadın’ı hikayesini yeni dünyasında anlatmak üzere aramızdan ayrıldı. Yoğun bakımda devam eden tedavisi boyunca son ana kadar en iyi şekilde bakımını sağlamak adına tüm çalışanlarımızla gönülden destek olduğumuz, yeniden tanıdığımız ve tanıdıkça yeniden hayran olduğumuz Sevgili Ayşen Gruda’nın ardından bizi tek sevindiren, süreç boyunca hiçbir ağrı hissetmeden aramızdan ayrılmış olması. Tüm Türkiye’nin ve sevenlerinin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.
AYŞEN GRUDA'NIN TORUNUNDAN AÇIKLAMA: CUMA GÜNÜ CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK
Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda, "Hepimize çok güzel şeyler anlatmış bir insan. Anneannem bir röportajında 'Türk Halkı beni nasıl gömeceğini bilir' sözlerini kullandı. Cuma günü Zincirlikuyu Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak" dedi.
Usta sanatçının kızı Elvan Gruda gözyaşlarına boğuldu.
RASİM ÖZTEKİN:
Kadın komedyen çok zor çıkar işte onlardan birini kaybettik. Onunla çok sahne paylaştık. Ayşen ile sahne paylaştığın zaman yapacağın işe 1-0 önde başlarsın. Moral olarak yükseltir. Allah gani gani rahmet eylesin. Ayşen işini çok severek yaptığı için her oynadığı rolü severek oynamıştır diye düşünüyorum
MELEK BAYKAL:
Çok üzgünüm. Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Çok acı çekti son günlerde, eminim şu an huzur içindedir. Çok değerli bir kadındır. Emekçi bir kadındı. Cumhuriyet kadınıydı, Atatürk'e gönülden bağlıydı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Ayşen Gruda’nın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
İşte Bakan Ersoy'un o mesajı:
"Sinema ve tiyatro camiamızın en başarılı karakter oyuncularından, abide isim Sayın Ayşen Gruda’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.
Milletimizin ailesinden biri olarak kabul ettiği, Yeşilçam’ın o çok özel kuşağı içerisinde yer alarak, beyaz perdeden gönüllerimize bıraktığı izle, daima sevgi ve özlemle hatırlanacaktır.
Ayşen Gruda’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."
AYŞEN GRUDA KİMDİR?
Ayşen Gruda, 30 Kasım 1944 tarihinde Erman Ailesi’nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy’de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy’deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı.
Ayşen Gruda, ilk sinema filminde Yılmaz Güney ile birlikte rol aldı. Gruda, 1966 yapımı 'Ve Silahlara Veda' ile başladığı kariyerinde 104 filmde rol aldı. Ünlü sanatçının rol aldığı son filmse gösterime 19 Ekim'de giren 'Sevgili Komşum' oldu.
Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Bu evlilik uzun sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda’dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü.
Ayşen Gruda kariyerinde bir kez senaryo yazdı. Gruda, İlhan Engin, Halit Akçatepe, Semih Sezerli ve Semih Sarıoğlu ile birlikte senaryosunu yazdığı 1976 yapımı 'Güngörmüşler'de başrolde de yer aldı.
2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı “Pek Yakında” adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.