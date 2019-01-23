DHA'nın haberine göre; Yeşilçam'ın birçok filminde Şener Şen, Kemal Sunal ve İlyas Salman gibi önemli isimler ile rol alan Ayşen Gruda'dan acı haber geldi. Bir süredir ileri evre pankreas kanseri için özel bir hastanede tedavi gören Gruda yaşamını yitirdi.

AYŞEN GRUDA'NIN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN AÇIKLAMA



Türk Sinema ve Tiyatrosunun duayen sanatçılarından Sevgili Ayşen Gruda, 23.01.2019 Çarşamba günü saat 13.45’te vefat etmiştir.

Ayşen Gruda’nın hekimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, "Pankreas kanseri nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır hastanemizde dünyadaki en güncel tıbbı tedaviler ile takip edilen, Türk Sinema ve Tiyatrosu’nun duayen ismi Ayşen Gruda’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çocuğundan yaşlısına hayatımızın her anında; anılarımızın içerisinde yer bulan, yaptığı her işle adını tekrar tekrar gönlümüze yazdıran, sahnenin ‘Deli Kadın’ı hikayesini yeni dünyasında anlatmak üzere aramızdan ayrıldı. Yoğun bakımda devam eden tedavisi boyunca son ana kadar en iyi şekilde bakımını sağlamak adına tüm çalışanlarımızla gönülden destek olduğumuz, yeniden tanıdığımız ve tanıdıkça yeniden hayran olduğumuz Sevgili Ayşen Gruda’nın ardından bizi tek sevindiren, süreç boyunca hiçbir ağrı hissetmeden aramızdan ayrılmış olması. Tüm Türkiye’nin ve sevenlerinin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

AYŞEN GRUDA'NIN TORUNUNDAN AÇIKLAMA: CUMA GÜNÜ CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda, "Hepimize çok güzel şeyler anlatmış bir insan. Anneannem bir röportajında 'Türk Halkı beni nasıl gömeceğini bilir' sözlerini kullandı. Cuma günü Zincirlikuyu Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak" dedi.

Usta sanatçının kızı Elvan Gruda gözyaşlarına boğuldu.

RASİM ÖZTEKİN:



Kadın komedyen çok zor çıkar işte onlardan birini kaybettik. Onunla çok sahne paylaştık. Ayşen ile sahne paylaştığın zaman yapacağın işe 1-0 önde başlarsın. Moral olarak yükseltir. Allah gani gani rahmet eylesin. Ayşen işini çok severek yaptığı için her oynadığı rolü severek oynamıştır diye düşünüyorum

MELEK BAYKAL:



Çok üzgünüm. Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Çok acı çekti son günlerde, eminim şu an huzur içindedir. Çok değerli bir kadındır. Emekçi bir kadındı. Cumhuriyet kadınıydı, Atatürk'e gönülden bağlıydı.

Çok büyük bir kayıp. Öyle bir dönem ki gerçekten komedinin kral olduğu bir dönem. Mesela Devekuşu Kabere Tiyatrosu'nda yıllarca bizi eğlendiren çok müthiş bir ekip. Aralarında Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar vardı. Kadın oyunculardan biri de Ayşen Gruda'ydı.Sonra Ertem Eğilmez; muhteşem adam... Arzu Film dönemi ayrı bir türdür. Onun kadrosunu oluştururken Ayşen Gruda'yı da aldı. Öyle filmler yaptılar ki, kimi zaman dram, kimi zaman komediye dönük filmlerde oynadılar.Domates Güzeli olarak da anılmıştı; komik bir lakaptı tabi... Güldürmeyi o kadar iyi bilen bir insandı ki özel hayatında da çok espriliydi. Hayata dönük, dört eliyle hayata sarılmış biriydi.Bu hastalığı atlatacağını ümit ediyordum, ancak başaramadı. Allah rahmet eylesin.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Ayşen Gruda’nın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İşte Bakan Ersoy'un o mesajı:

"Sinema ve tiyatro camiamızın en başarılı karakter oyuncularından, abide isim Sayın Ayşen Gruda’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Milletimizin ailesinden biri olarak kabul ettiği, Yeşilçam’ın o çok özel kuşağı içerisinde yer alarak, beyaz perdeden gönüllerimize bıraktığı izle, daima sevgi ve özlemle hatırlanacaktır.

Ayşen Gruda’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

Ayşen Gruda, 30 Kasım 1944 tarihinde Erman Ailesi’nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy’de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy’deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı.

Ayşen Gruda, Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

Ayşen Gruda, ilk sinema filminde Yılmaz Güney ile birlikte rol aldı. Gruda, 1966 yapımı 'Ve Silahlara Veda' ile başladığı kariyerinde 104 filmde rol aldı. Ünlü sanatçının rol aldığı son filmse gösterime 19 Ekim'de giren 'Sevgili Komşum' oldu.



Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Bu evlilik uzun sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda’dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü.

Ayşen Gruda kariyerinde bir kez senaryo yazdı. Gruda, İlhan Engin, Halit Akçatepe, Semih Sezerli ve Semih Sarıoğlu ile birlikte senaryosunu yazdığı 1976 yapımı 'Güngörmüşler'de başrolde de yer aldı.

Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit’le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada “Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Hababam Sınıfı", “Neşeli Günler” gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı.

2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı “Pek Yakında” adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.