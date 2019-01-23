Ayşen Gruda'nın sağlık durumuyla ilgili üzücü haber bugün geldi. Ayşen Gruda bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ayşen Gruda 14 Aralık 2018 günü geçirdiği mide kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar daha önce pankreas kanseri olan usta sanatçının kan değerleri oldukça düşük olduğu için genel durumunun bozuk olduğu bildirmişti. İşte Türk sinemasına damga vuran Ayşen Gruda'nın hayatından detaylar ve hastalığıyla ilgili bilgiler.

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

Ayşen Gruda, 30 Kasım 1944 tarihinde Erman Ailesi’nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy’de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy’deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı.

Ayşen Gruda, Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Bu evlilik uzun sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda’dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü.

Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit’le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.

Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada “Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Hababam Sınıfı", “Neşeli Günler” gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı.

2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı “Pek Yakında” adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.

AYŞEN GRUDA'NIN HASTALIĞI: MİDE KANAMASI NEDİR?

Halk arasında “mide kanaması” olarak adlandırılan kanama, aslında ağızdan başlayarak yemek borusu, mide ve bağırsaklardan rektum ve anüse kadar olan bölgeyi kapsıyor. Gastrointestinal sistemde meydana gelen bu kanamalar, üst gastrointestinal sistemde (yemek borusu, mide ve ince bağırsağın ilk bölümü) ve alt gastrointestinal sistemde (ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum ve anüs) olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Mide kanaması belirtileri

Mide kanaması ani ve şiddetli kanama veya hafif ve süreklilik göstermeyen şekilde de görülebilir. Koyu renkli ve katrana benzeyen dışkı mide kanamasının en sık görülen belirtilerinden biri. Kanama şiddetliyse kan kusma, halsizlik, baş dönmesi gibi diğer belirtiler görülebilir. Uzmanlar, ani ve çok miktarlı kan kaybına yol açabilen mide kanaması geçiren kişide en fazla görülen 5 belirtiyi şöyle sıralıyor: Baş dönmesi, göz kararması, ayakta duramama, halsizlik, bayılma ve şok.

Ayrıca uzmanlar, kanama nedeniyle hastanın taze kan kusması, kahve renkli kusması, dışkının siyahlaşması ve yumuşaması gibi yakınmalarında ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Mide kanaması tedavisi

Mide kanaması tedavisinde izlenecek yol kanamanın nedenine bağlı olarak değişebiliyor. Kullanılan ilaçlar nedeniyle yaşanan mide kanamasında, bu ilaçlar kesilerek, alternatif ilaç kullanımı önerilebilir. Kanama sebebi enfeksiyon ise antibiyotik tedavisi uygun seçenekler arasında yer alıyor.

Bazı durumlarda sindirimi kolaylaştırmak için probiyotikler kullanılabileceği gibi alkol ve sigarayı bırakmak, düzenli ve sağlıklı bir beslenme programına geçiş yapmak tedavi için kritik önem taşıyor.