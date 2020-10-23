ABD'de Dağlık Karabağ zirvesi! 0:00 / 0:00

DHA

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Washington'a davet etti. İki ülkenin dışişleri bakanı bugün Pompeo ile bir araya gelecek.

27 Eylül'den bu yana Dağlık-Karabağ'da devam eden Azerbaycan-Ermenistan çatışmaların sonlandırılması için Rusya'nın ardından bu kez ABD devreye girdi.

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bugün ABD'nin başkenti Washington'da olacak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile "Dağlık Karabağ" konusunda ayrı ayrı görüşecek.

LAVROV'LA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde ise Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Rusya'ya giderek, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı görüşmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile son günlerdeki telefon görüşmelerine binaen yapılan açıklamada, "Görüşmelerde, Dağlık Karabağ’da daha önce varılan ateşkes anlaşmalarının uygulanması ve sürdürülebilir çözüm için koşulların oluşturulmasıyla ilgili acil konular müzakere edildi." ifadelerine yer verildi.