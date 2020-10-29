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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha etti! - Haberler
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Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha etti!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusuna ait askeri araçların imha edildiğini aktardı

SON DAKİKA: Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha etti! - Haberler
HABERTURK.COM / Ajanslar

Azerbaycan, sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha etti.

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’daki sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan’a ait askeri araçların imha edildiği aktarıldı.

Bakanlık, imha edilen hedeflere ait görüntüleri paylaştı.

HACIYEV: AZERBAYCAN DÜŞMANA GEREKEN CEVABI VERİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Berde ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, "Ermenistan eylemlerinden dolayı savaş alanında cezalandırılıyor. Bütün cephe hattı boyunca Azerbaycan düşmana gereken cevabı veriyor ve suçların işlenmesini emreden düşmanın askeri komutanları birer birer imha ediliyor" dedi.

13 KÖY DAHA KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 13 köyün işgalden kurtarıldığını kamuoyuyla paylaştı.

Aliyev yaptığı açıklamada, ”Azerbaycan ordusu, Zengilan bölgesinin Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı, Zerneli, Fuzuli bölgesinin Mandılı, Cebrayıl bölgesinin Gazanzemi, Hanağabulaq, Çüllü, Kuşçular, Garaağac, Gubadlı bölgesinin Giyaslı, Edilce, Qılıcan köylerini işgalden kurtarmıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır” ifadelerine yer verdi.

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