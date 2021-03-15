Azerbaycan ordusu tatbikata başladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Azerbaycan ordusu 2021 yılı için önceden planlanmış operasyonel ve taktiksel tatbikatlarına 10 bin askerin katılımıyla başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın dağlık ve ormanlık arazilerde gerçekleştirildiği bildirildi.

— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) March 15, 2021

Tatbikatta 100 tank ile zırhlı araç, 200 çeşit füze ile top sistemi, 30 uçak ve helikopter, insansız hava araçları da yer alıyor. Dağlık ve zorlu coğrafi arazilerde düzenlenen tatbikatlarda, roket ve topçu birlikleri, havacılık, Özel Kuvvetler arasındaki koordinasyon ve askerlerin savaşa hazır olması gibi görevlerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin verildiği tatbikat, 18 Mart'a kadar devam edecek.