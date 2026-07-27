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        Haberler Gündem Yargı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 57'nci duruşması görüldü

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 57'nci duruşması görüldü

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 200 sanığın yargılandığı davanın 57'nci duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savunmasının alınması için duruşmayı 28 Temmuz'a erteledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 14:52 Güncelleme:
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        26 sanık tahliye edildi
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        Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Suç örgütü' davasında duruşma, sanıkların ve avukatların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam etti. Mahkeme heyeti, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın savunmasının alınması için duruşmayı 28 Temmuz Salı gününe erteledi.

        'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3’ü belediye başkanı 7 tutuklu sanıkla, 200 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görüldü. Duruşmada sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmalar dinlendi.

        26 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

        Geçtiğimiz celselerde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş, BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu ile İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan, Burak Sirali, Mahkeme heyeti, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eğitmen Gülşah Ocak, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi tahliye edildi.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

        Söz verilen bazı tutuksuz sanıklar, daha önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, haklarındaki sahte imza iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Sanıklar, soruşturma ve kovuşturma sürecinde eksik inceleme yapıldığını da öne sürdü.

        ‘USULSÜZLÜK YAPMADIK’

        Tutuksuz sanıklar, özel belgede sahtecilik suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını, belediyede görev yaptıkları süre boyunca herhangi bir usulsüzlük gerçekleştirmediklerini ifade etti. Görev ve yetkileri dışında kalan konular nedeniyle suçlandıklarını ileri süren sanıklar, dosya kapsamında herhangi bir kamu zararının da oluşmadığını iddia ederek üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanıklar, herhangi bir suç örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını belirterek beraatlerini talep etti.

        DURUŞMA SALI GÜNÜNE ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın savunmasının alınması için duruşmayı 28 Temmuz Salı gününe erteledi.

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