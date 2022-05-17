Babacan KHK Mağduriyetleri Eylem Planı'nı açıkladı 0:00 / 0:00

AA

Babacan, parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin "KHK Mağduriyetleri Eylem Planı"nı açıkladı.

Babacan, mutlu, özgür ve zengin Türkiye'nin ancak adaletin tecelli etmesiyle mümkün olabileceğini, eğitimden sağlığa, tarımdan dijital politikalara kadar tüm meselelerin çözümünün ancak güçlü bir hukuk zemininde gerçekleşebileceğini kaydetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) demokrasiye kastettiği 15 Temmuz'un Türkiye'nin yakın tarihinin en kanlı gecesi olarak kayıtlara geçtiğini belirten Babacan, "15 Temmuz gecesi bir tiyatro falan oynanmadı. O gece, aklını FETÖ'ye kiraya vermiş bir grup darbeci, demokrasimizi yok etmeye kalkıştı." diye konuştu.

Bu süreçte çok sayıda vatandaşın mağdur olduğunu ifade eden Babacan, mahkemeler veya savcılıklar tarafından 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle veya paralel devlet yapılanmasıyla hiçbir ilgisi olmadığı, hukuka aykırı herhangi bir eylemde bulunmadığı tespit edilen çok sayıda insanın, OHAL KHK'leri ile yargı kararı olmaksızın kamu görevinden çıkarıldığını söyledi.

Babacan, 2016-2020 yılları arasında, terör örgütü üyeliği kapsamında 1,5 milyondan fazla soruşturma başlatıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Öncelikle FETÖ'nün devlet kurumlarında örgütlenmiş, örgüt çıkarları doğrultusunda paralel hiyerarşiden aldıkları talimatlarla hareket eden mahrem bir yapılanma olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, tüm yasa dışı örgütlerle olduğu gibi FETÖ ile de mücadeleye kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Hiçbir çıkar grubunun devlette yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz. Devletin içine yuvalanmış tüm illegal yapılanmaları ve çeteleri tasfiye edeceğiz."

"KHK MAĞDURİYETLERİ EYLEM PLANI"

Türkiye Cumhuriyeti'nin paralel yapılanmaların değil, milletin devleti olacağını ifade eden Babacan, eylem planının içeriğine ilişkin şunları söyledi:

"KHK listeleriyle ihraç edilenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla iktidarımızın ilk 90 gününde kolları sıvayacağız. Haksız yere kamudan ihraç edilen herkesin hak ve itibarlarını iade edeceğiz. Bu kapsamda, hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayanları, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenleri ve beraat kararı alanları, KHK ile ihraç edildikleri kamu görevlerine iade edeceğiz. Başka hiçbir şeye bakmayacağız. İşlerine kaldıkları yerden aynen başlayacaklar. Kamu düzeni ve milli güvenlikle doğrudan ilişkili kurumlarda görev yaptıktan sonra ihraç edilenler ise idarenin kendilerine uygun göreceği bir göreve başlayacaklar. Kamu görevine iade edeceğimiz tüm KHK'lilerin her türlü yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz. Haklarındaki bütün kısıtlamaları kaldıracağız. Kamu görevine iade edilen vatandaşlarımızın isimlerinin yer aldığı tüm listeleri kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından sileceğiz. KHK'lerin sosyal hayata ve özel sektöre yansıyan sonuçlarını da gidereceğiz. Kamu görevinden ihraç edilen vatandaşlarımızın özel sektörde çalışmalarının önündeki yasal ve fiili tüm engellere son vereceğiz."

Toplantıda partinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu da eylem planına ilişkin bilgi verdi.