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HaberlerGündemSon dakika! Babasının kavga ettiğini gördü, dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı - Haberler

Babasının kavga ettiğini gördü, dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Selahattin Bakır'ın öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirerek, hastanenin camlarını kırdı, çevreye zarar verdi. Kalabalık grup, hastaneye sevk edilen Çevik Kuvvet tarafından dağıtıldı.

izmir bıçaklı kavga

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Salih Omruk Mahallesi 9618 Sokak'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre, aynı sokak üzerinde oturan ve daha önceden husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre, Selahattin Bakır'la babası Osman S.'nin tartıştığı gören Orhan S. (37),, elinde bıçakla yanlarına geldi. Sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında Selahattin Bakır (39) sırtından, kardeşi Gökhan Bakır (22) da karnından bıçakladı. Arbede sırasında arada kaldığı ileri sürülen Barış P. ise kolundan bıçakla yaralandı.

KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR

Şüpheli Orhan S., olay yerinden kaçarken, Bakır ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Selahattin Bakır, Gökhan Bakır ve Barış P.'yi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralılardan Selahattin Bakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi Gökhan Bakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, Barış P.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

YAKINLARI HASTANEDE OLAY ÇIKARDI

Bu arada hastaneye gelen yakınları, Selahattin Bakır'ın öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışan yakınları, taşlarla hastanenin camlarını kırdı, çevreye zarar verdi. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen Çevik Kuvvet ekipleri, taşkınlık yapan kalabalığı dağıttı. Selahattin Bakır'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ VE BABASI GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi Orhan S., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Ayrıca, kavgaya karıştığı iddia edilen Orhan S.'nin babası Osman S. de gözaltına alındı. Orhan S. ve babası Osman S., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.  Polis ekiplerinin olayda kullanıldığı belirlenen suç aleti bıçağı ele geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BEKÇİLER HASTANE ÇEVRESİNDE DEVRİYE ATTI

Hastanede olay çıkaran kalabalık grup çevik kuvvet ekipleri tarafından dağıtılırken, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'n bağlı bekçiler, sabah saatlerine kadar hastanenin içerisinde ve bahçesinde herhangi bir olaya karşı devriye attı. Öte yandan, dün akşam saatlerinde çıkan kavgada ağır yaralanan Gökhan Bakır'ın hayati tehlikesinin devam ettiği ve Barış P.'nin ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

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