BAE'de hava savunma sistemleri devrede
Birleşik Arap Emirlikleri, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze tehdidi sebebiyle devreye girdiğini açıkladı
Giriş: 05 Mayıs 2026 - 17:22
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin ateşkes ilan etmesinden bu yana dört haftalık göreceli bir sakinliğin ardından yeniden hava savunma sisteminin devreye girdiğini açıkladı.
BAE Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Füze tehdidi nedeniyle hava savunma sistemlerimiz devreye girdi" ifadelerini kullandı.
Dün de İran'dan gelen füze ve İHA saldırıları sebebiyle hava savunmasının sistemleri devreye girmişti.
