Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bafra OSB’de un fabrikasında iş kazası: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Bafra OSB’de un fabrikasında iş kazası: 1 ölü

        Samsun'un Bafra ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) faaliyet gösteren un fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 17:13 Güncelleme: 24.01.2026 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş kazasında can verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun’un Bafra ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) faaliyet gösteren un fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Hüseyin Torun'un üzerine çalışma esnasında tonajlı pirinç çuvalı devrildi. Çuvalın altında kalarak ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Torun’un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda

        Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği sırasında cesedi bulunan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un annesi aile Ogalina Svechnikova, babası ve akrabaları cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ailenin, işlemlerin ardından cenazeyi ülkelerine götüreceği öğrenildi. Anne Ogalina Svechnikova konuşama...
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası