Bafra OSB’de un fabrikasında iş kazası: 1 ölü
Samsun’un Bafra ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) faaliyet gösteren un fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Hüseyin Torun'un üzerine çalışma esnasında tonajlı pirinç çuvalı devrildi. Çuvalın altında kalarak ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Torun’un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.