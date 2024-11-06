Bahçelievler'de özel okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi
İstanbul Bahçelievler'de bir özel okulun dış cephesinde yangın çıktı. Okul tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor
Giriş: 06.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:45
Bahçelievler'de, özel okulun dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binanın iç kısmına da sirayet eden yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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