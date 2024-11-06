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        Haberler Gündem Son dakika: Bahçelievler'de özel okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi

        Bahçelievler'de özel okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi

        İstanbul Bahçelievler'de bir özel okulun dış cephesinde yangın çıktı. Okul tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:45
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        Özel okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi
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        Bahçelievler'de, özel okulun dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Binanın iç kısmına da sirayet eden yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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