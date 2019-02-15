Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi 5.1 milyar TL fazla verdi, faiz dışı fazla ise 12.4 TL oldu. Ocakta bütçe gelirleri önceki yıla göre yüzde 66.6 artarak 97 milyar liraya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu" dedi.



