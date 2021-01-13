İlk aşıyı Bakan Koca oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERİN AYDINLIK OLACAĞINA İNANIYORUM"

Aşının uygulanmasından sonra Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısı oldu. Bakan Koca, aşının ardından şöyle konuştu: Öncelikle aşılama çalışmanın programını milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkesin mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için bu aşıyı yaptırmak gerekiyor.

Bakan Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyeleri de sıraya girerek aşılarını oldu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı öncesi yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuz 14 gün sürecek güvenlik süreçlerine başlamıştı. Bugün itibarıyla testler tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için bu güvenlik testleri rutin olarak yapıldığını söyledi. Aşının yeterince güvenli olduğu anlaşılmış ve acil kullanım onayı için süreç başlamıştı.

Bakan Koca şunları aktardı:

Öncü olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağını sizlere daha önce de ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı olacağız.

Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılarına başlanacaktır. Vatandaşlarımız aşılama seyrini web sitesinden canlı olarak takip edebileceklerdir.

"ADINA TAHSİS EDİLEN KİŞİDEN BAŞKA KİŞİYE AŞILAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Aşıların üzerinde bulunan kare kod sistemiyle adına tahsis edilen kişiden başkaya aşılamak mümkün değildir. Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar, randevu alarak aşılamaya gidecektir.

Aşı çalışmalarında vatandaşlarımızı motive edecek devlet büyüklerimizin aşılanması için Bilim Kurulumuz yararlı buldu.

Bugün bizi 1 yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisine karşı başlattığımız bir gündür.

Bu önemli günün hepimizin sağlığı ve toplumuzun huzuru için aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Bilim Kurulu üyelerimizle birlikte Ankara Şehir Hastanemize hemen geçerek aşı programımızı başlatacağız.