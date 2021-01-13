Sinovac aşısının etkinlik oranındaki değişimin nedeni açıklandı! 0:00 / 0:00

AA

Sinovac'ın Brezilya'da Covid-19 aşısı deneyleri ve üretimi için iş birliği yaptığı Butantan Enstitüsü Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri verileri paylaştı.

ETKİNLİK ORANININ YÜZDE 50.4 KALDIĞI BİLDİRİLDİ

AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, geçen hafta aşının "hafif ila şiddetli" Covid-19 vakalarına karşı yüzde 78 etkili olduğunu açıklayan Butantan Enstitüsü bu defa, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" aşısının etkinlik oranının yüzde 50.4'te kaldığını bildirdi.

Enstitü yüzde 50.4 etkinlik oranının, aşı yapıldıktan sonra Covid-19'u "çok hafif" atlatan ve tıbbi yardıma ihtiyaç duymayanlar dahil tüm gönüllülerden gelen veriler dikkate alınarak elde edildiğini açıkladı.

"Covid-19'u çok hafif geçirenlerde bazen hiçbir belirti görülmezken, bazı vakalar halsizlik ve sırt ağrısından şikayet ediyor. Yine "çok hafif" kategorisine giren vakalarda öksürük ve üşüme, karın ağrısı ve ishal gibi semptomlar gözlenebiliyor. Bu kategoriye girenlerde virüs hasarına hemen hemen hiç rastlanmıyor.