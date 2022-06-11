Bakan Nebati'den GES açıklaması 0:00 / 0:00

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Hazine ve Maliye Bakanı Gaziantep'te yaptığı konuşmada Gelir Endeksi Senetler hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Nebati"20 Aralık'tan bu yana uygulamakta olduğumuz KKM'ye ilaveten GES'in ihraç edileceğini açıkladık. GES'ler bireysel yatırımcılara yönelik. 15 Haziran'dan itibaren talep toplanacak. Yıllık bileşik getiri yüzde 23.04 olacak. GES'lere konu olan KİT'lere aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sağlayacak." dedi.

Nebati, tüketici kredilerinde uygulanan makro ihtiyatı politika gereği sıkılaşmaya gidildiğini belirterek "Üretim, ihracat ve istihdam Türkiye ekonomisinin temelidir. Tüketici kredilerinde buna rağmen dar gelirli vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılığa devam edeceğiz. 50 bin TL'ye kadar olan kredilerde vadelerde azaltmaya gitmedik." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati kamu maliyesindeki sağlam duruşu sürdüreceklerini ve mali disiplinden taviz vermeyeceklerini belirterek "Serbest piyasa koşullarında büyüme devam ediyor." şeklinde konuştu.

Enflasyona da değinen Bakan Nebati, "Bugün enflasyon dünyanın ortak sorunu. Bu yükseliş ülkemize de yansıyor. Enflasyon ile mücadele bugün bizim için birinci öncelik. Enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla ekonomi yönetiminin tüm kurumlarıyla birlikte seferber olmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildiğini açıkladı.