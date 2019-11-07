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Haberlerİş-Yaşam

Son dakika! Bakan Pakdemirli: Geleceğe Nefes'e inanılmaz talep geldi

AA

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi.

SON DAKİKA!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek rekor fidan dikme etkinliği öncesi son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Geleceğe Nefes seferberliğine inanılmaz talep geldiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, 13 milyonun üzerinde fidanın sahiplendirildiğini kaydetti. i. Bakan Pakdemirli seferberlik kapsamında 9 milyonun üzerinde bireyin sertifika aldığını aktardı. Pakdemirli "Fidan dikmeyi "memleket meselesi" haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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